الامارات | الجزيرة يعلن التعاقد مع 3 لاعبين جديد ضمن "المقيمين"

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعلن التعاقد مع 3 لاعبين جديد ضمن "المقيمين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد في فئة المقيمين، ليواصل سياسة البحث عن المواهب، بعدما برز النادي كأبرز أندية الدوري تعاقداً مع الموهوبين في فئة المقيمين. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها تعاقدت مع كل من الكولومبي كارلوس زاباتا "بينيا الذي يلعب في مركز الجناح، والايفواري هيرمان بيهيراتش الذي يلعب في مركز المهاجم، والمغربي نسيم زبوخ الذي يلعب في مركز المدافع.

ويضم فريق الجزيرة مجموعة من اللاعبين المقيمين الذين تألقوا مع الفريق آخر موسمين، وأبرزهم المالي عمر تراوري والمغربي محمد ربيع والبرازيلي برونو دا سيلفا.

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