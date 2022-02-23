بعد إصابة بدر بانون بكورونا ومعاناته من المضاعفات.. هل يمكن علاج مضاعفات الفيروس بعد التعافى؟.. وما مدة حضانة كوفيد19 بالجسم؟

الشارقة - اميمة ياسر - واجه اللاعب المغربى بدر بانون أزمة صحية مؤخراً بعد إصابته بفيروس كورونا مرتين فى وقت قصير، ويخضع اللاعب لفحوصات شاملة على القلب والرئة بعد تعرضه لمضاعفات الفيروس التاجى، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج مضاعفات كورونا بعد التعافى، وفقاً لموقع pacehospital.

ووفقًا للبيانات الحديثة، قد يعاني الأشخاص المصابون بكورونا من أعراض خفيفة أو بدون أعراض تمامًا وتختلف مدة بقاء الفيروس التاجي في الجسم من شخص لآخر.

يستغرق الأشخاص فترة حضانة من 10 إلى 14 يومًا للتعافى بشكل كامل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وأحيانًا أكثر وتتعافى الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا فى غضون 14 يومًا تقريبًا.

وفي بعض الأحيان يمكن أن تستمر أعراض كورونا لأكثر من 20 يومًا حتى 45 يومًا بسبب التأثير طويل المدى لفيروس كورونا، ويمكن للمرضى تطوير مضاعفات ما بعد كورونا.

ويمكن أن يتسبب فيروس كورونا فى إتلاف الرئتين والدماغ والأوعية الدموية والجلد والأعصاب والكلى والقلب، ما يزيد من مخاطر المشكلات الصحية على المدى الطويل.

ومع ذلك قد يبقى الفيروس في الجسم لمدة تصل إلى 3 أشهر بعد التشخيص، وقد يعني هذا أن بعض الأشخاص يحصلون على نتيجة اختبار إيجابية ثانية حتى بعد تعافيهم، على الرغم من أن هذا لا يشير بالضرورة إلى أن الفيروس لا يزال قابلاً للانتقال.

ما هى متلازمة ما بعد كورونا؟

يتحسن معظم المصابين بعدوى كورونا فى غضون 10 أيام من المرض، وعندما يستمر الأشخاص فى الشعور بأعراض خفيفة بعد الشفاء تسمى متلازمة ما بعد كورونا، فقد يعانى هؤلاء الأشخاص من حالات ما بعد كورونا وأيضًا يصابون بمضاعفات طويلة المدى تؤثر على الأعضاء.

تعد مضاعفات ما بعد كورونا مجموعة واسعة من الحالات الصحية الجديدة أو المستمرة، ويمكنها الاستمرار أكثر من 28 يومًا / 4 أسابيع بعد الإصابة بالفيروس التاجي لأول مرة.

وحتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض عند الإصابة يمكن أن يصابوا بمضاعفات ما بعد كورونا، ويمكن أن يكون لهذه المضاعفات أنواع مختلفة من المشاكل الصحية لفترات زمنية مختلفة.

علاج مضاعفات كورونا بعد التعافى

يصاب نحو 25 إلى 30% من الناجين من كورونا بمتلازمة ما بعد كورونا، ويبلغون عن حالات صحية جديدة أو مستمرة أو عائدة.

خلال فترة الرعاية اللاحقة للفيروس لوحظ حدوث تغيرات رئوية جسيمة فى المرضى، والذين عانوا من أعراض ما بعد التعافى، تحدث هذه التغييرات الرئوية وتستغرق وقتًا للشفاء.

ويعتمد علاج مضاعفات مابعد العافى من كورونا على الأعراض، ويمكن تحقيقه من خلال:

- السيطرة على الأعراض

- تحديد المشاكل الصحية الأساسية

- التركيز على تمارين التنفس التى تقوى المناعة، وتقلل من التوتر والقلق، وتمنح الاسترخاء، وتحسن مستوى الأكسجين فى الدم.

- تحسين عادات النوم الصحية من خلال تعديل السلوك (تجنب استخدام المحمول أو مشاهدة التلفاز قبل النوم) وممارسة اليوجا واتباع نظام غذائى متوازن ووجبة خفيفة قبل النوم.

ما الاحتياطات الواجب اتخاذها بعد التعافى من فيروس كورونا؟



بسبب ضعف جهاز المناعة يُنصح بالبقاء رطبًا وشرب الكثير من السوائل، وممارسة تمارين التأمل والتنفس، وتناول طعام صحى، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب الكحول والتدخين.

ويجب على الأشخاص الذين تعافوا من كورونا والذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وأمراض الكبد أو غيرها من الحالات الطبية المزمنة، العودة إلى أدويتهم الحالية / السابقة لكورونا، والحصول على التطعيم بعد 45 يومًا من الشفاء.