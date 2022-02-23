مصدر يوضح لمصراوي.. موقف معلول وتاو وأيمن من مباراة صنداونز بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر بالفريق الأحمر جاهز لمباراة صندوانز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع صنداونز مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي وصندوانز بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا كل من المريخ والهلال السودانيين.

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي: "معلول جاهز لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل".

وكان معلول قد اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني إراحته وعدم مشاركته في مباراة مصر للمقاصة بالدوري على أن يخضع لبرنامج تدريبي منفرد.

وتابع: "أما بيرسي تاو فقد شارك في التدريبات لكن لم يتحدد موقفه حتى الآن من التواجد في المباراة من عدمها".

وعن أيمن أشرف، أجاب المصدر: "أيمن خارج حسابات الجهاز الفني أمام صنداونز".

وعانى أيمن أشرف مؤخرا من آلام في الركبة، وغاب عن مباراة الأهلي ضد المقاصة بالدوري التي فاز بها الأحمر رباعية دون رد.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبيا في مباراة الجولة الثانية ضد الهلال السوداني، بينما تم تأجيل مباراة الجولة الاولى ضد المريخ لارتباط الفريق الأحمر بالمشاركة في بطولة مونديال الأندية، أما صنداونز ففاز على الهلال في جنوب أفريقيا بهدف دون رد، بينما تعادل سلبيا أمام المريخ.