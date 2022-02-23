بعد ارتباطه بقيادة الرجاء.. المصري يوضح مستقبل معين الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أنه عقد جلسة مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الساحلي، بعد ارتباط الأخير بتدريب فريق الرجاء البيضاوي المغربي خلال الفترة المقبلة.

وقال عمار في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء :"الشعباني يريد الاستمرار مع المصري ولا يفكر في الرحيل نهائيًا".

وأوضح :"عقدت جلسة مع الشعباني وأكد خلالها تمسكه بالبقاء مع النادي والفريق".

وكانت تقارير صحفية مغربية، ربطت معين الشعباني بقيادة فريق الرجاء البيضاوي بعد إقالة البلجيكي مارك فيلموتس من منصبه.

وقاد معين الشعباني فريق المصري في 15 مباراة بواقع 9 مباريات في دوري we المصري وست مباريات في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاع الشعباني أن يحقق ست انتصارات في مختلف البطولات بجانب التعادل في سبع مباريات، مقابل تلقيه خسارتين.

وكان معين الشعباني تولى قيادة المصري مطلع الموسم الحالي (2021 - 2022)، بعد رحيله عن الترجي التونسي، حيث وقّع صاحب الـ40 عامًا على عقد مدته موسم ونصف.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة إيسترن كومباني، في لقاء سيقام عصر اليوم، ضمن حسابات الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن المصري يحتل الترتيب السادس برصيد 14 نقطة من تسع مباريات.