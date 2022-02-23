"لا نفكر في الانتقام".. مدافع صنداونز يتحدث عن مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد برايان أونيانجو مدافع صنداونز الجنوب أفريقي أنه وزملائه في الفريق لا يفكرون في الانتقام من الأهلي الذي أطاح بهم من منافسات ربع نهائي النسخة الماضية لدوري أبطال أفريقيا بعد فوز الأحمر بنتيجة (3-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

ويستعد صنداونز ليحل ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي وصنداونز بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا كل من الهلال والمريخ السودانيين.

وعاد أونيانجو مؤخرا للتشكيل الأساسي لصنداونز بعد فترة إصابات ومنافسة شديدة مع زملائه، وتم اختياره في فريق الاسبوع بالجولة الثانية لدور المجموعات.

وخلال تصريحات صحفية، قال أونيانجو: "في بداية الموسم عانيت من الإصابات، لكن بفضل الله والفريق الطبي تمكنت من العودة مجددا للفريق وأصبحت في حالة جيدة الآن، وأتنافس مع زملائي حول البدء في التشكيل الأساسي للفريق ضد الأهلي".

وتابع أونيانجو: "أبذل قصارى جهدي في التدريبات، أتعامل أنا وزملائي كأخوة، ندعم بعضنا البعض بغض النظر عمن سيلعب المباراة".

وعن فكرة "الانتقام" من الأهلي الذي أطاح بصنداونز من ربع نهائي البطولة الموسم الماضي، قال أونيانجو: "لا نفكر في الانتقام، سنخوض المباراة كأي مباراة أخرى، نعلم أن الأهلي فريق كبير وهم أبطال النسختين الماضيتين، لذلك لا يمكننا الاستخفاف بهم".

وأتم: "الأهلي يلعب بثقة عالية خاصة بعد ظهورهم الأخير في كأس العالم للأندية".

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبيا أمام الهلال في السودان بمباراة الجولة الثانية، بينما تم تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد المريخ لارتباط الفريق الأحمر بمنافسات مونديال الأندية، أما صندوانز ففاز على الهلال في جنوب أفريقيا بهدف دون رد، بينما تعادل سلبيا أمام المريخ.