منافس الزمالك.. الوداد يستعيد ورقة هجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن فريق الوداد البيضاوي المغربي، بقيادة مدربه وليد الركراكي، استعاد خدمات لاعب بديع أووك بعدما غاب خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وأفادت صحيفة "LE360" المغربية، أن بديع أووك شارك في التدريبات الجماعية لفريق الوداد، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق حسنية أغادير والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة 18 من منافسات البطولة المغربية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أووك لم يسافر رفقة بعثة فريق الوداد إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو بسبب الإصابة، في لقاء حسمه بطل أنجولا بنتيجة (2-1) يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الوداد على ملعبه "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء، فريق الزمالك مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فريق الزمالك لم يحقق حتى الآن أي فوز بعد التعادل الإيجابي في القاهرة ضد بترو أتلتيكو بنتيجة (2-2)، ثم التعادل السلبي في لواندا ضد ساجرادا الأنجولي.

في المقابل، حقق فريق الوداد فوزًا كان في إطار الجولة الأولى ضد ساجرادا بثلاثة أهداف دون رد.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: (بترو أتلتيكو 4 نقاط - الوداد البيضاوي 3 نقاط - الزمالك نقطتين - ساجرادا نقطة).