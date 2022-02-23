"الفوضى انتهت وغرامة نصف مليون".. مرتضى يوجه رسالة للاعبي الزمالك وكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عدة رسائل للاعبي الفريق بجانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة، قبل موقعة الوداد البيضاوي المغربي.

واتجهت بعثة فريق الزمالك إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لمواجهة فريق الوداد، مساء السبت المقبل، ضمن حسابات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى خلال ظهوره عبر شاشة "الحدث اليوم" صباح الأربعاء :"رفضت مقابلة اللاعبين حتى لا يتم تشتيت الفريق، ندعم الفريق لآخر لحظة".

وكشف :"هناك سببًا لعدم مقابلة اللاعبين لأنني غضبان، من الممكن أن أقول لفظًا أو أفعل تصرفًا يضر اللاعبين أو المدرب، فضلّت مقابلة اللاعبين عقب المباراة".

ووجه مرتضى رسالة تحذيرية لفريق الزمالك بجانب كارتيرون، قائلاً :"لن يستمر أحد ليس في احتياج له أو المدرب بعد المباراة إذا فعل شيء (الفوضى خلصت)".

وتابع :"أي لاعب سيكتب على التواصل الإجتماعي سيتم تغريمه 500 ألف جنيه".

وتحدث مرتضى منصور بشأن المستحقات المتأخرة للاعبين في مختلف الألعاب :"لن ينتهي شهر مارس المقبل ويوجد لاعب لديه مستحقات متأخرة في كافة الألعاب".

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن عدم سفر الفريق من أنجولا للمغرب :"أنا لا أحب ظلم أحد، قرار عودة الفريق من أنجولا لمصر قراري".

وأنهى :"الفريق سافر عبر طائرة خاصة وبالفعل حصل اللاعبين على تأشيرات المغرب، لكن المشكلة تواجد الطائرة معنا لمدة أسبوع فكان الأفضل عودة الفريق للقاهرة من أجل التواجد مع أسرهم وأيضًا تقليل المقابل المادي، فأعطيت التعليمات بعودة الفريق".

ويسعى فريق الزمالك لتحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات بعد التعادل مع بترو أتلتيكو (2-2) في القاهرة، ثم التعادل بنتيجة سلبية أمام ساجرادا في لواندا.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل بداية الجولة الثالثة كالتالي: (بترو أتلتيكو 4 نقاط - الوداد البيضاوي 3 نقاط - الزمالك نقطتين - ساجرادا نقطة).