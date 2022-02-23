"اعترف بالتجديد".. مرتضى يوجه 4 رسائل لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي والمعار لصفوف هاتاي سبور التركي، اعترف بنفسه بالتجديد لنادي الزمالك أربع سنوات.

وقال مرتضى في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء :"كهربا قال بنفسه إنه موقع لنادي الزمالك 4 سنوات".

وأضاف :"كيف لكهربا أن يشتكي الزمالك وهو هربان".

وأوضح رئيس الزمالك ثلاثة أسباب توضح صحة النادي في التجديد لكهربا :"كهربا قال العقد لم يوثق لكن اتحاد الكرة أكد على توثيق العقد".

وتابع :"كهربا بعد ذلك قال العقد مزور لكن اللاعب بصم على العقد".

وأنهى :"آخر سبب قال رئيس النادي (بيشتمني) وهناك صور وهو معي ويقول لي (انت ابويا واخويا)، في الآخر اللاعب بيدافع عن نفسه بعد غرامة الـ33 مليون جنيه".

وكان "كهربا" "27 عامًا" لعب في صفوف نادي الزمالك، إلا أنه انتقل بعد ذلك إلى صفوف ديبورتيفو آفيس البرتغالي في صيف 2019 بداعي نهاية عقده مع النادي الأبيض.

وفي يناير 2020، انتقل "كهربا" إلى صفوف الأهلي، ليتواجد في صفوف الفريق الأحمر حتى يناير 2022 وينتقل بعد ذلك إلى صفوف هاتاي سبور التركي على سبيل الإعارة.

وكانت قضية "كهربا" تجددت الأسبوع الماضي بعد إعلان مرتضى منصور أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق استعان بـ2 مستشارين يتولان الرئاسة القانونية للنادي الأهلي لكتابة تقريرًا وإرساله للفيفا للرد على قضية اللاعب. (طالع التفاصيل)

في المقابل، أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن عقد اللاعب تم توثيقه قبل قدومه لرئاسة الاتحاد (طالع التفاصيل)

محامي اللاعب أشرف عبد العزيز، أكد على وجود اتفاق بعدم الحديث عن القضية حتى يتم صدور حكمًا من المحكمة الرياضية. (طالع التفاصيل)

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