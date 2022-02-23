الامارات | لاعب مان يونايتد: صفة "مدرب مؤقت" تزيد من غموض مستقبل الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مان يونايتد: صفة "مدرب مؤقت" تزيد من غموض مستقبل الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البرازيلي فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد إنه "من الغريب بعض الشيء" تعيين رالف رانجنيك بصفة المدرب المؤقت وإن ذلك يزيد من الغموض بخصوص مستقبل الفريق. وأكد أن ذلك تسبب في بعض الشكوك المتعلقة بمستقبل النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز. ويتولى رانجنيك (63 عاما) قيادة يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل مدرب شالكه ورازن بال شبورت لايبزيج السابق للعمل في منصب استشاري مع النادي الإنجليزي في العامين المقبلين.

وأبلغ فريد محطة (تي.إن.تي سبورتس) البرازيلية مساء أمس "هذا غريب بعض الشيء. أعرف في كرة القدم أنه من المهم تحقيق النتائج الإيجابية بأسرع شكل ممكن، لكن من المهم أيضا وجود خطة طويلة المدى".

وأضاف "أعتقد أنه من السيء لنا بعض الشيء عدم توفر ذلك. في الوقت الحالي يتعلق الأمر كله بأهداف قصيرة المدى. لا نعرف ما سيحدث بعد نهاية هذا الموسم". وبلغ يونايتد دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وسيخوض مباراة الذهاب ضد أتليتيكو مدريد اليوم.

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