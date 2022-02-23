الامارات | أفعى تقتحم ملعب كرة قدم أثناء المباراة وترعب اللاعبين.. (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أفعى تقتحم ملعب كرة قدم أثناء المباراة وترعب اللاعبين.. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع «التواصل الاجتماعي» فيديو لأفعى طولها متر ونصف المتر، وهي تقتحم بشكل مفاجئ أحد ملاعب كرة القدم في الوقت الذي كان يؤدي خلاله لاعبو الفريقين المباراة بشكل طبيعي وتسبب ذلك في حالة من الرعب والهلع في أوساط اللاعبين الذين حاولوا الاقتراب منها لكنهم هربوا فزعا عندما انتفضت وتحركت بسرعة، قبل أن تتم السيطرة على الأفعى من قبل أحد الاشخاص مستخدما عصا كبيرة ليكمل بعدها اللاعبون المباراة على الرغم من حالة الخوف التي سيطرت عليهم جراء هذه الحادثة.

وحدثت الواقعة خلال مباراة بين فريقي نويفا كونسيبشن ومونيسيبال، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى في غواتيمالا التي أنتهت بفوز نويفا 1-صفر.

وتفاجأ لاعبو الفريقين وطاقم تحكيم المباراة خلال الدقيقة «82» بالأفعى وهي تقتحم الملعب وتثير الرعب في أوساط لاعبي الفريقين، علما أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم فريق نويفا كونسيبشن بهدف نظيف.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد سيطرت حالة من الفضول على لاعبي الفريقين، حيث بدأوا في الاقتراب من الأفعى من أجل مشاهدتها عن قرب، وحاول أحد الأشخاص اصطيادها من خلال «ماسورة» طويلة، لكن ذلك تسبب في تحرك الأفعى بشكل مفاجئ، ما أثار الهلع بين اللاعبين.

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