مرتضى منصور يوجه طلبا للأندية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة لمسؤولي الأندية السعودية بشأن مفاوضاتهم المستمرة مع لاعبي الفريق الأبيض وباقي الأندية المصرية، الذي يتألقون الفترة الماضية.



وانتقل مصطفى فتحي، لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي إلى نادي التعاون السعودي، كما ترددت أنباء قوية عن مفاوضات النصر السعودي مع محمد أبوجبل، حارس الفريق الأبيض، الذي تألق بشدة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى محاولات ضم طارق حامد، من قبل بعض الأندية السعودية.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية ”أقول لكل الأندية السعودية المحترمة كما نحترمكم ونقدركم ليس معقولا كل لاعب يتألق في الدوري المصري تطلبونه، اعطونا مهلة سنتين أو ثلاث سنوات الدوري المصري يشم نفسه والدوري السعودي من أقوى الدوريات ولديكم أموال تتعاقدون بها مع أعظم لاعبي العالم، اتركوا لنا أولادنا“.

كما توعد مرتضى منصور لاعبيه بغرامات ضخمة بسبب استخدام مواقع التواصل، قائلا: ”الفوضى خلصت.. اللاعب الذي سينشر أي حاجة على صفحته في أي موقع سيكون هناك غرامة 500 ألف جنيه“.

وتابع ”طارق حامد وأبو جبل وأشرف بن شرقي سنقول لهم هذه إمكانيات النادي وسيكون على الهواء مثلما عملت مع مصطفى فتحي.. اللي موافق فوق دماغنا“.

وعن مستحقات اللاعبين والتجديد، أشار ”لن ينتهي شهر مارس وسيكون لأي لاعب أموال لدى نادي الزمالك في أي لعبة والجميع سيحصل على مسحتقاته كاملة ومقدم التعاقد. سنقدم لكل لاعب عرضا لتجديد تعاقده حسب إمكانيات النادي والجميع له حرية الاختيار“.

وأضاف ”أجلت اجتماعي مع اللاعبين والجهاز الفني حتى لا أشتت تركيزهم قبل مواجهة الوداد المغربي مع نقل التدريبات إلى ملعب دريم والسفر في وقت مبكر إلى المغرب“.

وتابع ”عدم سفر الزمالك مباشرة من أنغولا إلى المغرب كان قراري، تكلفة بقاء الطائرة الخاصة لمدة أسبوع في المغرب ستكون عالية بناء على طلبنا ببقاء الطائرة مع الفريق حتى عودته إلى مصر وكان من الأفضل عودة اللاعبين للتواجد في مصر لرؤية أسرهم والتدرب هنا. في النهاية المسافة بين أنغولا والمغرب هي تقريبا نفسها بين مصر والمغرب“.

واستطرد إذا أردت التعاقد مع موسيماني سأفعل، ولكنني لن أقوم بذلك لأنني أحترم جماهير النادي الأهلي. كان هناك أكثر من لاعب في الأهلي يريد الانتقال للزمالك ولكنني رفضت طالما كان عقدهم ساريا مع الأهلي، عندما تعاقدت مع عبد الله السعيد كان عقده في طريقه للانتهاء“.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل بالدار البيضاء.

ويحتل بيترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساغرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.