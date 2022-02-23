شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا صباحيا بعد رباعية المقاصة استعداداً لصن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبا من مران فريقها فى بداية استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة صن داونز المقبلة فى دورى أبطال أفريقيا.

وقرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، مواصلة التدريبات ظهر اليوم فى إطار تجهيز اللاعبين للقاء صن داونز، المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى.

ويناقش بيتسو موسيمانى برنامج التحضير لمباراة صن داونز مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة مهمة فى حسم صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات، ويحتاج الأهلى للفوز بنقاطها الثلاثة للتساوى مع بطل جنوب أفريقيا فى النقاط قبل خوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السودانى من الجولة الأولى.