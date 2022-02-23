شكرا لقرائتكم خبر عن سر الرقم 22 المميز والتاريخ الاستثنائى فى فوز الأهلى على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزا كبيرا على المقاصة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى، وهو الفوز الذى ساهم فى استعادة الفريق الأحمر لصدارة الدورى المصرى برصيد 22 نقطة.

وحقق الأهلى أكثر من رقم مميز بعد فوزه على المقاصة فى تاريخ استثنائى وتحديدا يوم 22 / 2 / 2022، حيث إن رقم 2 و22 كانا مميزين فى انتصاره الكبير على المقاصة الذى يعد النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهاته ضد الفريق الفيومى.

وهناك أكثر من رقم مميز فى التاريخ الاستثنائى، حيث حقق الأهلى الفوز على المقاصة يوم 22 لعام 2022 فى الساعة الـ22 بنظام الـ24 ساعة بعدما انتهت المباراة فى العاشرة مساءا، ليس هذا فحسب بل إن لويس ميكيسوني افتتح باكورة أهدافه مع الفريق الأحمر بتسجيل هدفين فى ليلة تألقه أمام المقاصة والحصول على نسر المباراة.

ووصل الأهلى للنقطة 22 فى صدارة الدورى فى اليوم الاستثنائى ليتربع على صدارة الدورى بعد لعب 8 مباريات حقق 7 انتصارات وتعادل فى مباراة واحدة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان بسبب ارتباطاته الدولية والقارية.