مرتضى للأهلي: أستطيع التعاقد مع موسيماني.. وسبب وحيد يمنعني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يستطيع التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الأربعاء :"لو عاوز أتعاقد مع موسيماني سأتعاقد معه، لكن لن أفعل ذلك بسبب احترامي لجماهير الأهلي، وعندما تعاقدت مع عبد الله السعيد عقده كان انتهى مع الأهلي".

وكشف مرتضى :"هناك لاعبين في النادي الأهلي لديهم رغبة في الانتقال للزمالك، لكن رفضت طالما عقد اللاعب مستمر".

ووجه مرتضى خلال تصريحاته رسالة للرباعي (محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي)، قائلاً :"كلامي واضح سنجدد وفقًا لامكانيات النادي والنادي به أموال، وكل شيء سيتم إعلانه للجماهير".

ومن المقرر أن ينتهي عقد الثلاثي أبو جبل وبنشرقي وطارق حامد مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة القلعة البيضاء لديها رغبة في التجديد لهم حيث تنتظر انتهاء مباراة الوداد البيضاوي المغربي وعودة البعثة من أجل بدء المفاوضات.

في المقابل، ارتبط الدولي التونسي فرجاني ساسي بالعودة من جديد لنادي الزمالك بعد رحيله لصفوف الدحيل القطري في الصيف الماضي نظرًا لنهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وكانت بعثة فريق الزمالك غادرت إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء لمواجهة فريق الوداد مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين بالتعادل مع بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين، في المقابل يحتل الوداد المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على ساجرادا بثلاثة أهداف دون رد والخسارة من بترو أتلتيكو بهدف مقابل هدفين.