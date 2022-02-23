تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يلتقي ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ونشرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية التشكيل الذي يتوقع أن يبدأ به يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مباراة ليدز على ملعب "أنفيلد".

ومن المقرر أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول في مواجهة ليدز.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام ليدز بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.