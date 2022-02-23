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تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يلتقي مع ضيفه ليدز يونايتد، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 19 من الممتاز.

ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ونشرت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية التشكيل الذي يتوقع أن يبدأ به يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مباراة ليدز على ملعب "أنفيلد".

ومن المقرر أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول في مواجهة ليدز.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام ليدز بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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