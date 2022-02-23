محامي كهربا يرفض التعليق على مستجدات القضية ويؤكد: "هناك اتفاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض المستشار أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، التعليق على أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى صفوف هاتاي سبور التركي مع نادي الزمالك.

وكان كهربا قد انتقل كهربا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي الذي رحل إليه بعد فسخ أيضاً عقده مع الزمالك من جانب واحد.

وخلال تصريحات هاتفية عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، قال عبد العزيز: "موضوع كهربا كبير".

وتابع: "هناك اتفاق بيني وبين كهربا وهيئة الدفاع والمحامي الدولي ألا نتحدث عن هذا الشأن قبل النطق بالحكم".

وأتم: "القضية منظورة حاليا أمام المحكمة الرياضية وحينما نحصل على الحكم سنتحدث ونوضح كل الأمور".

واشتعلت أزمة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الأهلي مرة أخرى بعد التقارير الصحفية التي ذكرت منحنى جديد أخذته القضية لتبادل أطرافها الاتهامات بـ "التزوير" والمجاملة.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا