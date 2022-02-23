جدول مباريات اليوم.. مباراتان في الدوري.. وثمن نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات قوية في مختلف المسابقات الكروية على المستوى المحلي والأوروبي.

ومحليا يلعب المصري مع إيسترن كومباني، والإسماعيلي مع الجونة في الجولة العاشرة من الدوري.

ويستضيف ليفربول نظيره ليدز يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة 19 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي دوري أبطال أوروبا تختتم مرحلة ذهاب دور الـ16 بمواجهتين تجمعان بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وبنفيكا ضد الزمالك.

"الخليج 365" يستعرض أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

3 عصرا.. إيسترن كومباني والمصري.. قنوات أون تايم سبورتس

5.30 مساء.. الإسماعيلي والجونة.. قنوات أون تايم سبورتس

9.30 مساء.. بيرنلي وتوتنهام.. beIN Sports HD Xtra 1

9.45 مساء.. ليفربول وليدز يونايتد.. beIN Sports 3 HD Premium

دوري أبطال أوروبا:

10 مساء.. أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.. beIN Sports 1 HD Premium

10 مساء.. بنفيكا وأياكس.. beIN Sports 2 HD Premium