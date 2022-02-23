شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الجونة اليوم فى أول مباراة تحت قيادة حمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى الإسماعيلى فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق الجونة على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

في أول مباراة يلعبها الفريق بعد رحيل مدربه الأرجنتينى خوان بروان وتعيين حمد إبراهيم بشكل مؤقت، ويسعى لتحقيق الفوز الأول له في الدورى هذا الموسم بعد الخسارة من بيراميدز بهدف في الجولة الماضية.

ويدخل الإسماعيلى اللقاء في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين من 9 مباريات، حيث تعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، ويعول حمد إبراهيم على الخبرات المتواجدة في الفريق من أجل خروج الفريق من الكبوة التي يعيشها في الوقت الحالي بسبب البداية السيئة التي حققها الدراويش.

في المقابل، يدخل نادى الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش في آخر مباراة له في الدورى بعد تأجيل مواجهته مع الأهلى في الجولة التاسعة، ويسعى رضا شحاتة في قيادة الفريق لمواصلة الانتصارات والتقدم في جدول الدورى والهروب مبكرا من المراكز المتأخرة في الجدول.

ويحتل نادى الجونة المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة من 8 مباريات حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 6 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.