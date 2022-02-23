تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 23 فبراير/ شباط 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية.



وتلعب اليوم الأربعاء عدة مباريات في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن الدوري الإنجليزي والدوري المغربي.

يستقبل فريق بنفيكا، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، نظيره أياكس أمستردام.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة بنفيكا وأياكس عل الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستضيف بيرنلي نظيره توتنهام، الأربعاء، على ملعب "تيرف مور" في مباراة مؤجلة من الجولة رقم 13 في الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويمكن متابعة هذه المباراة على الهواء مباشرة عبر "بي إن سبورتس إكسترا 1".

يعود ليفربول للظهور مجددا بعد انتصارين على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي، وذلك حين يلاقي ليدز يونايتد في مباراة مؤجلة من الجولة رقم 19 للبريميرليج.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي و9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

هذه المباراة ستنقل تلفزيونيا على الهواء مباشر على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".

يبحث فريق الوداد عن تعزيز مركزه في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، عندما يواجه حسنية أغادير في الجولة الـ18.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة مساء بتوقيت الرباط.

وتُبث منافسات الدوري المغربي عبر قناة المغربية الرياضية الثالثة على الهواء مباشرة.