شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يؤدي برنامج التأهيل بقطر على غرار أكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عمار حمدي لاعب وسط الأهلي على السفر إلى قطر بعد العودة من النمسا لإجراء برنامجه التأهيلي في مركز اسبيتار المتخصص في علاج إصابات الملاعب والتأهيل، بعد اجراء فترة التأهيل الأولى بالنمسا عقب إجراء العملية الجراحية لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفضل عمار حمدي بالاتفاق مع مسئولي الأهلي السفر إلى قطر لاستكمال برنامجه التأهيلي بالدوحة على غرار ما حدث مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر والمتواجد في قطر حاليا لأداء برنامج التأهيل، ونفس الأمر بالنسبة لمحمود متولي الذي يتواجد هناك منذ المشاركة في كأس السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي.

وانتقد الإعلامى أحمد شوبير فكرة موافقة النادى الأهلى على احتراف مدافعه الصاعد محمد مغربى فى الدورى التشيكى، متسائلا عن أسباب استبعاد وليد سليمان من مباريات المارد الأحمر الأخيرة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "جميل جدا أن يكون فى موافقة على احتراف الشباب الصاعد لثقل موهبتهم بالاحتراف الأوربى، لكن تحديداً فى احتراف محمد مغربى مدافع الأهلى ليا رأى مخالف".

ويضيف شوبير "مغربى ليس مدافعا صاعدا لم يشارك مع الفريق الأول لأ بالعكس ده لعب مباريات كأس الرابطة وشارك فى مباريات كأس العالم للأندية كمان يبقى الأولى كان يستمر، ويكون فى تريث فى قرار احترافه، خاصة أن الأهلى عنده أزمة دفاعية مع إصابة بدر بانون".

وأكمل شوبير "فى ناس بتقولى إن سبب استبعاد وليد سليمان من المباريات الأخيرة للأهلى فنى طب إزاى والحاوى ظهر بشكل متميز فى آخر مباراة شارك فيها بالمونديال وناس تقول عنده برد مبقتش عارف صراحة هو مستبعد ليه".

وتابع شوبير "بأيد قرار موسيمانى فى إراحة على معلول ومحمد عبد المنعم أمام المقاصة، وأعتقد هيكونوا جاهزين أمام صن دوانز بس ما عرفش ظروف بيرسى تاو إيه، أما الشناوى فلو شارك هو أو على لطفى أو مصطفى شوبير مبقاش حد يقلق خالص دلوقتى بس لو موسيمانى هيلاعب الشناوى أمام صن دوانز يبقى لازم يبدأ بيه النهاردة".