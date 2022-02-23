شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يلتقى اليوم مع المصرى بحثا عن الفوز الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى إيسترن كومبانى في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات الدورى المصرى.

يمنى علاء عبد العال مدرب إيسترن كومبانى النفس لتحقيق أول فوز له في الدورى بعدما تعادل مع الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويسعى علاء عبد العال إلى تحقيق الثلاث نقاط للهروب من المركز الأخير الذى يقبع فيه الفريق منذ بداية الدورى برصيد نقطتين من 9 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات، معولا على الصفقات الجديدة التي دعم بها الفريق في الانتقالات الشتوية.

في المقابل، يدخل المصرى البورسعيدى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مازيمبى بهدفين في الكونفدرالية وتصدره جدول مجموعته، ويأمل في مواصلة نتائجه الرائعة مع التونسى معين الشعبانى، والعودة لسكة الانتصارات في بطولة الدورى بعد التعادل مع سيراميكا في الجولة الماضية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز 3 لقاءات وتعادل 5 مباريات وخسر واحدة وسجل 12 هدفا واستقبل 8 أهداف.