شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه للمغرب اليوم لمواجهة الوداد فى لقاء الفرصة الأخيرة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه بعثة الزمالك إلى الدار البيضاء اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء الفرصة الأخيرة حيث يحتاج الزمالك للفوز فقط ، ولا بديل عن الفوز لضمان استمرار فرصه في التأهل لدور الـ 16 من البطولة، خاصة ان الفريق يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين فقط خلف كل من بيترو اتليتكو الانجولي المتصدر برصيد 6 نقاط والوداد المغربي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتسافر بعثة الزمالك علي متن طائرة خاصة لضمان توفير أكبر قدر من الراحة للاعبين لتحقيق الفوز ، خاصة ان معظم لاعبي الفريق يعانون من اجهاد عام نتيجة ضغط المباريات وكثرة المشاركات في الفترة الماضية مع المنتخب في أمم افريقيا والفريق في الدورى والبطولة الافريقية.

من ناحية أخرى ينضم لبعثة الزمالك في الدار البيضاء، احمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق من أنجولا مباشرة عقب شفائه من فيروس كورونا، حيث جاءت سلبية المسحة الخاصة به ليتفق اللاعب مع إدارة الزمالك علي التوجه من أنجولا الي المغرب مباشرة.

وخضع أحمد سيد زيزو ، لمسحة طبية الإثنين، أثناء تواجده في العاصمة الأنجولية لواندا، جاءت نتيجتها سلبية، ليتأكد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان زيزو غاب عن مباراة ساجرادا الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين لإصابته بفيروس كورونا.

فيما يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، بين الثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الجزيري، للدفع بأحدهما في التشكيل الأساسي لمباراة الوداد المغربي.

ويرغب كارتيرون في الاستفادة من القوة البدنية لعمر السعيد؛ لمنع تقدم مدافعي الوداد وعمل المساندة الهجومية، فيما يوجد رأي آخر داخل الجهاز المعاون بالدفع بالتنسيق سيف الدين الجزيري؛ للاستفادة من خبرته الدولية في مثل تلك المواجهات الصعبة.