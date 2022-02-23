شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يخطر الإسماعيلى باستعادة عمر رضوان بعد نهاية الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو طلائع الجيش نظرائهم في النادى الإسماعيلى باستعادة الحارس عمر رضوان للطلائع في نهاية الموسم الجارى بعد نهاية إعارته للدراويش ورفض فكرة تحويل إعارة الحارس لبيع نهائى، لاسيما بعد الأداء المتميز الذى يقدمه الحارس فى الفترة الأخيرة، ويرى مسئولو الطلائع أن عمر رضوان هو الأكثر قدرة على تعويض محمد بسام حارس مرمى الفريق الذى تأكد رحيله عن الطلائع بنهاية الموسم الجارى بعد انتهاء تعاقده مع النادى.

وفتح مسئولو النادى الإسماعيلى باب التفاوض مع نظرائهم فى طلائع الجيش لتحويل إعارة الحارس عمر رضوان لبيع نهائى فى ظل تألق الحارس بشكل لافت للنظر فى المباريات التى شارك فيها برفقة الدراويش فى محاولة للاستفادة منه لتدعيم مركز حراسة المرمى، الذى عانى بشدة بالسنوات الماضية داخل القلعة الصفراء منذ رحيل محمد عواد حارس الزمالك، وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع عمر رضوان من صفوف الطلائع على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى قبل أن يغلق مسئولو الطلائع فكرة بيع عمر رضوان نهائياً.

وشارك الحارس محمد بسام البالغ مع طلائع الجيش فى 9 مباريات هذا الموسم .

في سياق أخر، أغلق الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى صفحة مباراة فاركو التي فاز بها بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ليحقق انتصاره الثانى هذا الموسم ويرفع رصيده للنقطة التاسعة في المركز الرابع عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 10 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز وهى المباراة التي يغيب عنها التونسى محمد على الجوينى مدافع الفريق بعد تعرضه للطرد في مواجهة فاركو .