شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون: بيراميدز أقوى فريق فى مصر.. وإدارة الإسماعيلى تدخلت فى عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن فريق بيراميدز يعد من أقوى فرق الدورى المصرى، لافتًا إلى أنه يضم عددًا من أبرز اللاعبين، وأداؤه أفضل من الأهلى والزمالك من وجهة نظرى، والخسارة التى تعرض لها قبل الإقالة كانت أمر طبيعى.

وأضاف براون خلال تصريحات له لبرنامج "ملعب أون تايم سبورتس" مع الإعلامى أحمد شوبير، أنه كان يتمنى أن يستمر فى قيادة الدراويش من أجل تحقيق مشروعه والذى تم الاتفاق عليه مع الإدارة منذ توقيع العقود.

واستطرد براون أن جماهير الإسماعيلى وكذلك اللاعبين كانوا يرغبون فى استمراره، إلا أن الإدارة لم تتحلَ بالصبر وقررت الإقالة رغم عدم توفر شرط الخسارة فى ثلاث مباريات متتالية، مثلما هو مذكور فى العقد.

وتابع المدير الفنى السابق للدراويش أن إدارة الإسماعيلى كانت تتدخل فى بعض أعماله وتناقشه فى طرق الإعداد وأساليب عمله، مشيرًا إلى أن الإدارة لم تتدخل فى تحديد التشكيل والعناصر التى أقرر الاعتماد عليها.

وأكد خوان براون أنه كان يرغب فى استمرار شكرى نجيب وعدم رحيله وانتقاله لصفوف فاركو، خاصة أن الإسماعيلى يعانى من نقص فى مركز المهاجمين.