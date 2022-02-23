شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة المقاصة ويبدأ التحضير لموقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراته ضد المقاصة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري والتي جمعتهما أمس الثلاثاء على استاد الأهلي والسلام، من أجل التحضير لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة صن داونز مع الجهاز المعاون له، من خلال وضع برنامج خاص لتجهيز الفريق الأحمر لهذه المواجهة الصعبة، باعتبارها مواجهة هامة في حسم صدارة المجموعة الأولى بدور المجموعات ويحتاج الأهلي لفوز بنقاطها الثلاث للتساوي مع بطل جنوب إفريقيا في النقاط قبل خوض مباراته المؤجلة ضد المريخ السوداني من الجولة الأولى.

وانتقد الإعلامى أحمد شوبير فكرة موافقة النادى الأهلى على احتراف مدافعه الصاعد محمد مغربى فى الدورى التشيكى، متسائلا عن أسباب استبعاد وليد سليمان من مباريات المارد الأحمر الأخيرة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "جميل جدا أن يكون فى موافقة على احتراف الشباب الصاعد لثقل موهبتهم بالاحتراف الأوربى، لكن تحديداً فى احتراف محمد مغربى مدافع الأهلى ليا رأى مخالف".

ويضيف شوبير "مغربى ليس مدافعا صاعدا لم يشارك مع الفريق الأول لأ بالعكس ده لعب مباريات كأس الرابطة وشارك فى مباريات كأس العالم للأندية كمان يبقى الأولى كان يستمر، ويكون فى تريث فى قرار احترافه، خاصة أن الأهلى عنده أزمة دفاعية مع إصابة بدر بانون".

وأكمل شوبير "فى ناس بتقولى إن سبب استبعاد وليد سليمان من المباريات الأخيرة للأهلى فنى طب إزاى والحاوى ظهر بشكل متميز فى آخر مباراة شارك فيها بالمونديال وناس تقول عنده برد مبقتش عارف صراحة هو مستبعد ليه".

وتابع شوبير "بأيد قرار موسيمانى فى إراحة على معلول ومحمد عبد المنعم أمام المقاصة، وأعتقد هيكونوا جاهزين أمام صن دوانز بس ما عرفش ظروف بيرسى تاو إيه، أما الشناوى فلو شارك هو أو على لطفى أو مصطفى شوبير مبقاش حد يقلق خالص دلوقتى بس لو موسيمانى هيلاعب الشناوى أمام صن دوانز يبقى لازم يبدأ بيه النهاردة".