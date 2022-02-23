شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى ببطولة ويندي سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الدور التمهيدي ببطولة ويندي سيتي للاسكواش، أحد أكبر بطولات اللعبة، والتي تستضيفها ولاية شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 23 فبراير الجاري وحتى الثاني من مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك في البطولة 24 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 12 لاعب في منافسات الرجال ومثلهم في منافسات السيدات، وهم:

في منافسات الرجال: علي فرج، مروان الشوربجي، يوسف إبراهيم، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، مازن هشام، يوسف سليمان، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، مصطفى الصرتي، عمر مسعد، كريم الحمامي.

وفي منافسات السيدات: نور الشربينى، روان العربي، سلمى هاني، نادين شاهين، هانيا الحمامي، نور الطيب، نوران جوهر، سناء إبراهيم، يثرب عادل، هنا رمضان، ندى عباس، زينة مقوي.

و يخوض 96 من اللاعبين واللاعبات البارزين في العالم، في نادي جامعة شيكاغو للحصول على الكأس - وتمثل المصنفة الرابعة عالميًا أماندا صبحي أفضل فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لامتلاك فائز أمريكي لأول مرة باللقب.

ويحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، لقب البطولة عن أخر نسخة أقيمت في مارس 2020.

من ناحية أخرى، تُوج البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز الشوربجي في المباراة النهائية على منافسه الويلزي جويل مكين بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 69 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 11-8.

يذكر أن البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش قد توجت بذات البطولة، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على منافستها النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 16-14, 13-11.