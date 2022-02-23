ميدو: «على مسئوليتي.. ثنائية طارق حامد وفرجاني ساسي ستعود الموسم المقبل»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نجم منتخب مصر والزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، أن اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب نادي الدحيل القطري، سيعود إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المقبل.

وكان ساسي قد انضم إلى الزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، ورحل عن الفريق بعد ثلاثة سنوات قبل نهاية موسم الزمالك الماضي.

وأكد ميدو، خلال تقديم برنامجه ”الريمونتادا“ المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الزمالك أنهى اتفاقه مع فرجاني ساسي لارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل.

وقال ميدو: ”على مسئوليتي.. أبشر جماهير الزمالك بعودة فرجاني ساسي واللعب للنادي الأبيض الموسم القادم“.

وتاع نجم منتخب مصر السابق: ”جماهير الزمالك متشوقة لرؤية ثنائية طارق حامد وفرجاني ساسي مجددًا.. وأؤكد أنها ستعود في الموسم المقبل، ولن يجب على الزمالك التفكير في إيجاد بديل جيد لطارق حامد هذا الموسم في ظل إصابته القوية“.

وكان موقع "فوتبول تونيسيان" التونسي قد ذكر أن ساسي اتفق مع إدارة نادي الدحيل القطري على إنهاء التعاقد بالتراضي.

وأشار الموقع التونسي إلى أن ساسي ”اتفق شفهيًا“ مع أمير مرتضى منصور بخصوص مستحقاته السابقة والتي وصلت إلى الفيفا.

يشار إلى أن فرجاني ساسي فاز مع الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري وكأس مصر، ورحل قبل تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.

وخاض ساسي 102 مباراة مع الزمالك وسجل 16 هدفا وصنع 17 آخرين.