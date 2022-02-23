دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام فياريال.. وتشيلسي يفوز على ليل بثنائية

الشارقة - اميمة ياسر -

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي، فى فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فياريال الإسباني، بهدف لكل منهما، فيما نجح تشيلسي الإنجليزي في الفوز بثنائية على ضيفه ليل الفرنسي، في المباريات التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فياريال ضد يوفنتوس

تقدم يوفنتوس مبكراً عن طريقه مهاجمه دوشان فلاهوفيتش في الثانية 32 من الدقيقة الأولى من زمن المباراة.

وتمكن دانيال باريخو من إحراز هدف التعادل لصالح فياريال في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

ودخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / الدفاع: ماتيا دي تشيليو - ماتياس دي ليخت - دانيلو - أليكس ساندرو / الوسط: خوان كوادرادو - ويستون ماكيني - آرثر ميلو - مانويل لوكاتيلي / الهجوم: ألفارو موراتا - دوسان فلاهوفيتش.

فيما جاء تشكيل فياريال كالتالي: رولي - فويث - البيول - توريس - بيدرازا - تشوكويزي - كابو - باريخو - مورينو - لو سيلسو - دانياما.

وكان يوفنتوس قد تأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثامنة بدور المجموعات برصيد 15 نقطة، بينما احتل فياريال المركز الثاني من المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

تشيلسي وليل

وفي المباراة الثانية، نجح تشيلسي الإنجليزي في تحقيق فوزاً هاماً على نظيره ليل الفرنسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج".

تقدم تشيلسي عن طريق لاعبه كاي هافيرتز في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، خط الدفاع: أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا، كريستنسن، تياجو سيلفا، خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، بوليسيتش، ألونسو، خط الهجوم: زياش، هافيرتز.

بينما جاء تشكيل فريق ليل كالتالي: جارديم - سيليك ، فونتي ، بوتمان ، دجالو - سانشيز ، زيكا ، أونانا ، أندريه ، بامبا - ديفيد.