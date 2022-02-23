شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: اعتذرنا عن تدريب الإسماعيلي.. ومتعجب من عدم وجود حكام دوليين بمبارياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن الفريق يقدم أداء جيدا ولكن هناك سوء حظ رهيب وواجهنا سوء حظ في مباراة إنبي وأيضا أمام إيسترن كومبانى .

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف سر تواجد الفار طالما لا يتم الرجوع له، وكان لنا ضربة جزاء للاعب أحمد عادل ميسي ولا أعرف لماذا يتم تجريب الحكام معنا ولا يوجد حكام دوليين وهناك حكام بيحبوا ياخدوا اللقطة ويتربصوا بنا وبمجرد مابيشوفوا حسام وإبراهيم بيتحولوا".

وأضاف إبراهيم حسن أنه اتصل منذ أيام بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام لكي يعرف سبب عدم وجود حكام دوليين لهم ولكنه لم يرد ولا أعرف السر وراء هذا الأمر .

وتابع إبراهيم حسن أن حارس إنبي أضاع وقتا كثيرا ولم يراع هذا الأمر في الوقت الضائع حتى ضربة الجزاء لم يعد إلى الفار.

وأوضح: "أنا وحسام مش واخدين حقنا في مصر ولا أعرف السر وراء هذا الأمر، وما يحدث يضيع مجهودنا، مؤكدا أنه وقت تدريبهم الزمالك لم يكن هناك حكام أقل من المستوى ونفس الأمر مع الأهلى، ولكن ما يحدث حرقة دم للجماهير الشعبية مع كامل احترامنا للحكام.

وتابع أن الإسماعيلي فاوضهم للتواجد في القيادة الفنية لكنهما اعتذرا وطلبا أن يكون التفاوض مع الاتحاد السكندري ورئيسه محمد مصيلحى.

وأكد إبراهيم حسن أنه وحسام تلقيا قبل مباراة إنبي رسائل واتصالات من أجل تولي قيادة فريق الرجاء المغربي لكنهما لم يردّا عليهم.