شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23/ 2/ 2022 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الأربعاء، مباراتان مثيرتان في منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز بين إيسترن كومبانى والمصرى البورسعيدى في الثالثة عصرا، والإسماعيلى مع الجونة في الخامسة والنصف مساء.

موعد مباراة إيسترن كومبانى والمصرى

في الثالثة عصرا يلتقى إيسترن كومبانى مع المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة صعبة على فريق علاء عبد العال الذى يمنى النفس لتحقيق أول فوز له في الدورى بعدما تعادل مع الاتحاد السكندرى في الجولة الماضية بهدف لمثله.

ويسعى علاء عبد العال إلى تحقيق الثلاث نقاط للهروب من المركز الأخير الذى يقبع فيه الفريق منذ بداية الدورى برصيد نقطتين من 9 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات، معولا على الصفقات الجديدة التي دعم بها الفريق في الانتقالات الشتوية.

في المقابل، يدخل المصرى البورسعيدى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مازيمبى بهدفين في الكونفدرالية وتصدره جدول مجموعته، ويأمل في مواصلة نتائجه الرائعة مع التونسى معين الشعبانى، والعودة لسكة الانتصارات في بطولة الدورى بعد التعادل مع سيراميكا في الجولة الماضية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس برصيد 14 نقطة من 9 مباريات، حيث فاز 3 لقاءات وتعادل 5 مباريات وخسر واحدة وسجل 12 هدفا واستقبل 8 أهداف.

موعد مباراة الإسماعيلى والجونة

وفى الخامسة والنصف مساء اليوم، يستضيف نادى الإسماعيلى فريق الجونة على استاد الإسماعيلية، في أول مباراة يلعبها الفريق بعد رحيل مدربه الأرجنتينى خوان بروان وتعيين حمد إبراهيم بشكل مؤقت، ويسعى لتحقيق الفوز الأول له في الدورى هذا الموسم بعد الخسارة من بيراميدز بهدف في الجولة الماضية.

ويدخل الإسماعيلى اللقاء في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين من 9 مباريات، حيث تعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات، ويعول حمد إبراهيم على الخبرات المتواجدة في الفريق من أجل خروج الفريق من الكبوة التي يعيشها في الوقت الحالي بسبب البداية السيئة التي حققها الدراويش.

في المقابل، يدخل نادى الجونة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طلائع الجيش في آخر مباراة له في الدورى بعد تأجيل مواجهته مع الأهلى في الجولة التاسعة، ويسعى رضا شحاتة في قيادة الفريق لمواصلة الانتصارات والتقدم في جدول الدورى والهروب مبكرا من المراكز المتأخرة في الجدول.

ويحتل نادى الجونة المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة من 8 مباريات حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل 6 أهداف واستقبل 8 أهداف أخرى.