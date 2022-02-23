شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: لا نغضب من الهجوم على المنتخب.. وكأس العرب أفاد الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدرب العام بمنتخب مصر، أن بطولة كأس العرب أفادت الفريق بشكل كبير، مشيرا إلى أنها جعلت كيروش مدرب المنتخب يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر.

وأضاف ضياء في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لا نغضب من الهجوم على منتخب مصر وعلى الجهاز الفني، لأن هذا طبيعي عندما يكون الأداء سيئا".

وتابع: "أداء المنتخب يتحسن مع كيروش مباراة تلو الأخرى، وهذا ما جعل الجماهير تدعم المنتخب في كأس الأمم الإفريقية".

وعن بداية معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة، قال ضياء السيد: "إنه من الصعب طلب الأندية المصرية المشاركة في البطولات الافريقية بدون اللاعبين الدوليين".

وأوضح مدرب المنتخب: "سنبدأ معسكر منتخب مصر يوم 20 مارس استعدادا لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم في قطر 2022".

وتابع أن السوشيال ميديا باتت تمثل خطرا كبيرا فى الترويج للشائعات، لافتا إلى أن الصورة التى قام البعض بترويجها لا تمت للواقع بصلة، والراغبون فى مهاجمتى يتصيدون الأخطاء لى.

وأضاف مدرب عام منتخب مصر أنه مندهش أيضا من الأخبار التى يتم ترويجها أنه ليس له دور فى جهاز المنتخب، قائلا: إن كيروش يحترم جميع المساعدين والكل له دور معين والنتيجة تؤكد ذلك.

وتابع ضياء السيد أنه يلقى كل تقدير من كيروش وله الكثير من الأدوار، معلقا: "لو مليش دور أو أى حد ملوش دور كيروش مش هيقعده فى الجهاز يوم واحد، دا راجل أجنبى عايز ينجح وبس".

وعن محمد صلاح، قال ضياء السيد: "صلاح يقوم بدور قائد المنتخب بشكل رائع، ونجح بشكل كبير فى البطولة الأخيرة فى لم الشمل وخلق روح جديدة بين اللاعبين قادتهم للمباراة النهائية".