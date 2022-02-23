شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستقر على مقر إقامته بـ"كينشاسا" استعدادا لمواجهة أوتوهو بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى العاصمة الكونغولية "كينشاسا"، وذلك للإعداد لكافة ترتيبات بعثة المصري، والتي ستصل إلى "كينشاسا" صباح بعد غد الخميس، استعدادًا لملاقاة أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل، والمقرر إقامتها على ستاد الشهداء بكينشاسا في السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

وفور وصول محمود جابر إلى كينشاسا برفقة أحمد منصور إداري الفريق، قاما على الفور بجولة في عدد من فنادق كينشاسا ليتم الاستقرار في النهاية وبعد التنسيق مع حسن عمار، رئيس البعثة وكريم ذكري، مدير الكرة على فندق "كمبينسكي فلوف كونغو"، حيث يبعد الفندق عن ملعب المباراة بنحو سبعة كيلومترات، كما يبتعد عن مطار كينشاسا بنحو عشر كيلومترات، ويتميز هذا الفندق والذي يعد أحد أرقى فنادق كينشاسا بارتفاع مستوى كافة الخدمات التي يحتاجها الفريق من قاعات طعام مستقلة وكذا النادي الصحي وصالة الجيمانزيوم وقاعة المحاضرات المجهزة بالإضافة إلى اطلالته المتميزة على نهر الكونغو.