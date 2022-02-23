شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف سبب نقل مباراة الفريق وصن داونز إلى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن سبب نقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم إلى استاد القاهرة الدولي.

وقال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية: "قبلنا طلب نادي المريخ السوداني في البداية بخوض مبارياته في دوري أبطال أفريقيا في مصر، ومباراة المريخ ضد الهلال ستقام على ملعب استاد السلام".

وأضاف: "كل فريق يخوض مرانا أساسيا على ملعب المباراة الرئيسي وإذا اختارنا ملعب السلام، سيكون هناك إجهاد للملعب بشكل كبير، لذلك فضلنا ترك ملعب السلام لمباراة الهلال والمريخ بشكل كامل، واخترنا خوض مواجهة صن داونز على استاد القاهرة".

وحول تفاصيل طرح تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا قال: "هناك 5 آلاف مشجع سيدعمون الأهلي في مباراة صن داونز وسيتم طرح التذاكر عن طريق شركة تذكرتي، وسيكون هناك 300 تذكرة مخصصين للمقصورة الرئيسية وكذلك حصة خاصة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.