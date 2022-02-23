10 ملامح من سحق الأهلي للمقاصة.. انفجار ميكيسوني ورفض احتفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سيمفونية رائعة قدمها الأهلي باكتساح ضيفه مصر المقاصة برباعية نظيفة اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة العاشرة بالدوري المصري الممتاز على ملعب "الأهلي we السلام".

وعاد الأهلي لصدارة الدوري رافعا رصيده إلى 22 نقطة جمعها من ثماني مباريات خاضها، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض نفس العدد من المباريات.

وحسم الأهلي المباراة في الشوط الأول بعد تسجيل ثلاثة أهداف في 45 دقيقة، ليقتل المنافسة مبكرا ويتجمد رصيد المقاصة عند ثماني نقاط في المركز الـ16.

وسحب الموزمبيقي لويس ميكيسوني البساط بتألقه في المباراة ضمن عدة ملامح يستعرضها يلا كورة في السطور التالية:

عودة للدوري

عاد الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب 58 يوما منذ آخر ظهور له في المسابقة أمام فيوتشر يوم 26 ديسمبر الماضي.

وتوقفت مشاركات الأهلي في البطولة حتى 22 فبراير 2022 لمشاركة بطل إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية التي حصد خلالها الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه.

فوز تاريخي

بات الانتصار برباعية نظيفة هو الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي والمقاصة على مدار 11 مباراة، وهو الأكبر للمارد الأحمر هذا الموسم بعد فوزه بنفس النتيجة على الإسماعيلي.

وتجاوز الأهلي الرقم السابق بعد فوزه على الفريق الفيومي بنتيجة (4-1) في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي 2020/2021.

انفجار ميكيسوني

قدَّم لويس ميكيسوني أوراق اعتماده بعدما قصَّ شريط أهدافه مع الأهلي بعدما شارك في 9 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق مطلع هذا الموسم قادمًا من سيمبا التنزاني.

وانفجر اللاعب الموزمبيقي بعدما سجل ثنائية للأهلي، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الـ13 من تصويبة قوية، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ15 من تسديدة رائعة (لوب).

الشحات يرفض الاحتفال

سجل حسين الشحات لاعب الأهلي ثاني أهدافه بالدوري هذا الموسم، لينهي صياما تهديفيا طويلا حيث يعود هدفه الأول إلى يوم 25 نوفمبر الماضي في شباك سموحة.

الشحات الذي رفض الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق مصر المقاصة رفع رصيده إلى 28 هدفا خلال 118 مباراة بقميص الأهلي منذ يناير 2019 قادما من العين الإماراتي.

انتفاضة أفشة

استعاد محمد مجدي أفشة مستواه المعهود بعد غيابه عن التألق في المباريات الأخيرة، ورغم عدم زيارته لشباك مصر المقاصة إلى أنه ساهم بشكل كبير في تفوق الأهلي برباعية.

وصنع أفشة الهدف الثالث لحسين الشحات من تمريرة رائعة ضرب بها دفاع المقاصة، ليصبح هذا "الأسيست" هو الخامس له كأكثر من صنع أهدافا في الدوري هذا الموسم.

توهج زياد طارق

في المشاركة الأولى له مع الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن زياد طارق من تسجيل أول أهدافه الرسمية مع القلعة الحمراء.

واحتاج صاحب الـ22 عاما إلى سبع دقائق فقط بعد مشاركته كبديل ليسجل أول أهدافه مع الأهلي، ويصبح بين أصغر اللاعبين الذين يسجلون للمارد الأحمر.

عودة الشناوي

عاد محمد الشناوي لحماية عرين الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وأبعدته عن الملاعب منذ 26 يناير الماضي.

وأثبت الشناوي جاهزيته لحراسة مرمى فريقه في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، كما يسعى أيضا للحفاظ على مركزه الأساسي مع منتخب مصر.

شباك نظيفة

خرج الأهلي بشباك نظيفة للمرة الأولى في آخر أربع مباريات لعبها ببطولة الدوري، بعد فشله في الحفاظ عليها أمام غزل المحلة (3-2)، سموحة (4-1) وفيوتشر (1-1).

وبات "الكلين شيت" أمام المقاصة هو الأول للأهلي في الدوري منذ مباراة المقاولون (1-0) يوم 19 نوفمبر الماضي، والرابع بشكل عام على مدار ثماني مباريات لعبها دون تلقي أي هزيمة (7 انتصارات وتعادل).

عودة محمد محمود

دوَّن محمد محمود لاعب وسط الأهلي أول ظهور له في آخر ثلاثة مواسم من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد مشاركته لأول مرة هذا الموسم كبديل في السبع دقائق الأخيرة من عمر مباراة مصر المقاصة.

وأنهى صاحب الـ23 عاما فترة غياب طويلة دامت لأكثر من ثلاث سنوات وتحديدا (1141 يوما) منذ آخر مشاركة في الدوري أمام سموحة يوم 8 يناير 2019 التي تعرض خلالها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

هتاف خاص

حرصت جماهير الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة على دعم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال مباراة المقاصة.

ووجهت الجماهير هتافات خاصة لموسيماني: "بيتسو.. بيتسو.. بيتسو"، قبل أن يرد المدرب التحية بالتصفيق لتوجيه الشكر لهم في المدرجات وعبر حسابه على تويتر.