ضياء السيد: أي لاعب في الدوري يمكنه دخول قائمة مباراتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - ألقاهرة - الخليج 365:

كشف ضياء السيد المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن وجود احتمالية لضم أي لاعب يتألق في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الحالية، إلى قائمة الفراعنة في مواجهتي السنغال.

وتستعد مصر لمواجهة السنغال ذهابا وإيابا في الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل، من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات لقناة "الحياة" قال ضياء :"كل الأمور متاحة في قائمة منتخب مصر أمام السنغال، كل لاعب في الدوري يجب أن يقدم أفضل ما لديه من أجل الظهور مع المنتخب في الفترة المقبلة".

وأضاف السيد :"من الممكن أن يأتي لاعبا من بعيد ويظهر في قائمة منتخب مصر ويشارك مثلما حدث مع أكثر من لاعب في الفترة الماضية".

وأنهى السيد :"لا نغضب من الهجوم، النقد أمر مقبول عند تراجع الأداء، واجهنا شكوك قبل بطولة كأس العالم، وفي أمم إفريقيا تعرضنا لإصابات عديدة، ونتمنى أن نقدم مردودا إيجابيا أمام السنغال يؤهلنا لكأس العالم".