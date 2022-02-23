مدرب المقاصة: أعذر اللاعبين بعد رباعية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب تامر مصطفى، المدير الفني لمصر المقاصة، عن حزنه بعد تلقيه خسارة عريضة أمام الأهلي برباعية نظيفة، مشيرا إلى أنه يعذر لاعبي فريقه خاصةً أن الفارق بين الفريقين كان كبيرا للغاية.

وقال تامر مصطفى في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "هذه هي كرة القدم، أعذر اللاعبين الذي يلعبون دوري ممتاز لأول مرة، لعبوا تحت ضغط كبير أمام فريق كبير بحجم الأهلي".

وأضاف: "بعض اللاعبين لم يشعرون بالمسؤولية بعد، لكني سعيد بأداء الفريق وروح اللاعبين، الأهم هو العودة من جديد والخروج من تلك الكبوة سريعا في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي".

وأتم مدرب المقاصة قائلا: "بالتأكيد حزين بسبب النتيجة، كنت أتمنى أن يكون الأداء أفضل في الشوط الأول، لكن الفارق بين الفريقين كبيرا للغاية من ناحية الخبرات والجودة".

وفاز الأهلي على المقاصة (4-0) ضمن منافسات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليعود إلى صدارة المسابقة المحلية رافعا رصيده إلى 22 نقطة.