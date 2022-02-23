عبدالحفيظ: الفوز أمام المقاصة في توقيت مهم..ونريد كتابة التاريخ للأهلي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أن توقيت فوز فريقه أمام مصر المقاصة مهمًا كونه يأتي بعد مشاركة ناديه في كأس العالم للأندية ومواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توّج بالمركز الثالث في النسخة المنصرمة من بطولة كأس العالم للأندية، فيما تعادل في مباراته الماضية بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات لفضائية الأهلي عقب مباراة مصر المقاصة:"الفوز أمام مصر المقاصة في توقيت مهم بعد المشاركة في كأس العالم ومباراة الهلال السوداني، والمدير الفني بيتسو موسيماني أراد منح عدد كبير من اللاعبين فرص أكثر في المشاركة، فزياد طارق ظهر بصورة جيدة وكذلك محمد محمود شارك ومحمود وحيد والموسم طويل ويحتاج الجميع ويجب أن يكون الجميع مستعد للحصول على الفرصة".

وتابع مدير الكرة في النادي الأهلي:"لدينا مباراة مهمة أمام صندوانز سنستعد لها مبكرًا بمعسكر يوم الخميس لأنها مباراة مهمة لنا ويارب نكون عند حسن الظن ونحصل على أكبر عدد من النقاط، فمباراة مصر المقاصة انتهت ويوم غد سيكون هناك تمرين مبكر ثم المعسكر سيكون يوم الخميس".

واسترسل عبدالحفيظ:"بطولة أفريقيا لها دوافع مختلفة مثل أن نكتب التاريخ بالحصول على ثلاث نسخ متتالية من البطولة فلم تتحقق على مستوى القارة والنادي والمجموعة بأفريقيا صعبة وليست سهلة ولدينا مباراة هي الأهم بدور المجموعات أمام صنداونز ويارب يكون التوفيق حليفنا".

وأتم مدير الكرة في الأهلي تصريحاته بقوله:"محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وعبدالقادر قد عادوا وفضّل موسيماني إراحة عبدالقادر، كما فضّل إراحة معلول فلديه إجهاد في عضلة السمانة".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره صنداونز، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.