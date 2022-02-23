محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بلاعبي فريقه واصفا إياهم بالأفضل في القارة السمراء، بسبب مشاركاتهم في عدد كبير من البطولات خلال الفترة الماضية.

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بنتيجة (4-0) ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق نقطتين عن بيراميدز بعد 8 مباريات خاضها حتى الآن.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال موسيماني :"لاعبو الأهلي هم الأفضل، من في إفريقيا مثلهم؟ كم لاعب في القارة شارك في كأس العالم للأندية وأمم إفريقيا والسوبر الإفريقي وكأس العرب وكل هذه البطولات مثلهم؟".

ورد بيتسو على انتقادات منحه اللاعبين إجازات أثناء المباريات قال بيتسو :"هناك لاعبين لم أراهم على مر شهرين، من كأس العرب إلى كأس الأمم الإفريقية، خلال هذه الفترة بعض اللاعبين تمرنوا معنا مرتين فقط".

وأضاف موسيماني :"لاعبون مثل عمرو السولية وعلي معلول، كانا بحاجة إلى الراحة، بعض اللاعبين لم يجتمعوا بأسرهم منذ فترة طويلة، أنا أيضاً لدي أسرة وأطفال وأشعر بهم".

وتابع المدرب الجنوبي إفريقي :"البعض ينتقد بلا علم، مررنا بفترة مرهقة، من بطولات المنتخبات إلى كأس العالم للأندية ثم إلى السودان واللعب على أرضية ملعب سيئة، يجب أن يحصل البعض على الراحة".

وعن لاعبه الموزمبيقي ميكيسوني قال بيتسو :"سعيد لأجله، كان لديه مشكلة في التأقلم منذ البداية، هو ليس مثل بيرسي تاو الذي يمتلك "كاريزما" خاصة، لويس يشبه حسام حسن، كلاهما بحاجة للوقت والتأقلم، ليس سهلا أن تأتي إلى الأهلي وتشارك وتلعب كما تعودت".

وأنهى بيتسو :"سعيد بالفوز على المقاصة ليس بسبب تسجيل 4 أهداف، الأداء كان رائعا وتحكمنا في كل شيء منذ البداية وحتى النهاية، وأتمنى أن يتكرر الأمر في المباراة التالية".