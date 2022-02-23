تشيلسي يضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال.. وتعادل فياريال ويوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

فرض فياريال الإسباني التعادل 1/1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية اللقاء تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق المهاجم الصربي دوشان فلاوفيتش لكن دانيال باريخو أدرك التعادل لفياريال في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس يوم 16 مارس المقبل.

وفي مباراة أخرى، اقترب تشيلسي الإنجليزي، من التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ضيفه ليل الفرنسي 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر من المسابقة.

ونجح الفريق الإنجليزي حامل لقب نسخة الموسم الماضي، في التفوق على منافسه الفرنسي، في انتظار مواجهة الإياب بينهما على أرض الأخير، والمقرر لها يوم 16 من آذار / مارس الجاري.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة الثامنة عن طريق الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يضيف الأمريكي كريستيان بولسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 63.