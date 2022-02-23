الامارات | تأهل الشارقة والبطائح لنهائي دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الشارقة والبطائح لنهائي دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا الشارقة والبطائح لخوض المباراة النهائية لدوري درع الخمسين لكرة قدم الصالات.

وشهدت مباراتا الإياب للدور نصف النهائي أمس، تعادل البطائح مع ضيفه الظفرة (5-5) ليصعد البطائح بفضل فوزه في مباراة الذهاب (3-2)، وفي المباراة الثانية صعد الشارقة للنهائي، على الرغم من تعادله مع مضيفه اتحاد كلباء (3-3) مستفيداً من فوزه في الذهاب (3-2). وسيُقام الدور النهائي من مرحلتين ذهاباً وإياباً، إذ تُقام المباراة الأولى يوم 25 والثانية 28 الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news