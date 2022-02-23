الامارات | خورشيد: «أبيض القوس والسهم» جاهز لمونديال دبي لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن خورشيد: «أبيض القوس والسهم» جاهز لمونديال دبي لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني غلام خورشيد جاهزيته للمشاركة في بطولة كأس العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم «دبي 2022»، التي تستضيفها دبي حالياً لأول مرة، مشيراً إلى أن هدفهم من البطولة اكتساب الخبرة في وجود أبطال لهم وزنهم وأصحاب خبرات في اللعبة.

وقال في تصريحات صحافية: «إن الاحتكاك مع مدارس مختلفة سيكون له المرود الإيجابي على اللاعبين، خصوصاً أن مونديال دبي كله فوائد»، مشيراً إلى أن «المعسكر الذي أقامه المنتخب بالشارقة حقق أهدافه، ونتطلع لتقديم كل ما عندنا وفق النهج المرسوم».

وكشف خورشيد أنه بدأ مسيرته لاعباً لرفعات القوة إذ زامل البطل البارالمبي محمد خميس، صاحب أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية ليتحول إلى القوس والسهم بعد إصابته في الكتف.

من جهة أخرى، قال مدرب منتخب فرنسا فانسو ايبو، إن منتخب بلاده جاء إلى دبي للمنافسة وصعود منصات التتويج، مشيراً إلى أن المنتخب الفرنسي يضم في صفوفه خمسة لاعبين عالميين شارك أربعة منهم في دورات بارالمبية.

وأضاف: «المنتخب الفرنسي رفع شعار الوصول إلى منصات التتويج، وهو يتطلع لتحقيق ميداليتين ملونتين في دبي، خصوصاً أن مستواه الذي ظهر به خلال الفترة الماضية يؤهله لذلك».

بدورها، أكدت مدربة منتخب بريطانيا شارلوت بيرقس، أن المعسكر التحضيري الذي أقامه منتخب بلادها لمدة 12 يوماً في دبي استعداداً للبطولة حقق أهدافه في ظل الأجواء الرائعة في دبي، وقالت: «طريق الوصول إلى منصات التتويج يُعد بكل المقاييس صعباً في وجود أبطال العالم، ما يتطلب من جميع المشاركين مضاعفة الجهد لحصد ميداليات ملونة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news