الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» و«زعبيل» تظفر برموز اللقايا في ختامي المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصفة» و«الرئاسة» و«زعبيل» تظفر برموز اللقايا في ختامي المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت مؤسسات العاصفة والرئاسة وزعبيل في الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان المرموم التراثي 2022، أمس، في ميدان المرموم بنادي دبي لسباقات الهجن، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك هجن زعبيل، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، إذ أقيمت منافسات رموز سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات.

وحصلت هجن الرئاسة على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المفتوح، حيث قاد المضمر الظافر علي جميل الوهيبي «مهدية» لصدارة الشوط الرئيس، وذلك بزمن قدره 7:10:5 دقائق، بينما لم يخذل «شاهين» لهجن زعبيل من راهنوا عليه حيث نجح في إهداء مالكه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بندقية اللقايا الجعدان في الشوط المفتوح، وذلك بعد أن قاده المضمر راشد محمد مروشد إلى القمة في توقيت بلغ 7:13:0 دقائق.

وعادت هجن الرئاسة للتألق في الشوط الثالث، بعدما قدم المضمر أحمد مطر الخيلي «حفلة» بطلة لكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المحليات، وذلك بعد حسمها المعركة القوية بزمن قدره 7:17:1 دقائق، واعتلى شعار هجن العاصفة القمة من خلال الشوط الرابع، وذلك عندما أبدع غياث الهلالي في قيادة «النادر» إلى بندقية اللقايا الجعدان المحليات، بعد أن قطع مسافة السباق في توقيت وقدره 7:17:7 دقائق.

من جهته، قام الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

في المقابل، سيطرت هجن الرئاسة على التحديات الصباحية للقايا مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وكان التألق الأكبر من نصيب مضمر الشعار الأحمر محمد عتيق زيتون المهيري، الذي حقق اللقب في كل الأشواط الرئيسة.

• هجن الرئاسة تسيطر على التحديات الصباحية للقايا مؤسسات أصحاب السمو الشيوخ.

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