الامارات | بن فطيس يكسب «الإسكيت» في بطولة الإمارات.. وعائشة نجمة السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن بن فطيس يكسب «الإسكيت» في بطولة الإمارات.. وعائشة نجمة السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الرامي سيف خليفة بن فطيس بلقب بطولة الإمارات الثانية لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، بعد أن حقق في الجولات الخمس 121 طبقاً من أصل 125 طبقاً لينال كأس البطولة، وحل عبيد بن ضاوي ثانياً (109 أطباق)، وسالم أحمد بن حم ثالثاً (95 طبقاً)، ومحمد الكعبي رابعاً، فيما غاب عن البطولة الرامي محمد حسن الذي يتماثل للشفاء بعد وعكة صحية.

وعلى صعيد السيدات، توجت الرامية عائشة محمد الياسي بطلة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» لتنال كأس البطولة (98 طبقاً)، وتلتها زميلتها الرامية فاطمة مبارك محمد (88 طبقاً). وعقب نهاية المنافسات، توّج المدير الفني لاتحاد الرماية خالد الكعبي ومدير نادي العين للرماية مبارك العرياني الفائزين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news