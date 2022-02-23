الامارات | 5 مشاهد فنية بدوري الأولى أبرزها أهداف العربي القاتلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد فنية بدوري الأولى أبرزها أهداف العربي القاتلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد فريق العربي إلى صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 50 نقطة مستفيداً من فوزه على الجزيرة الحمراء (2-1) وانتظار دبا الفجيرة 49 نقطة، وذلك في ختام منافسات الجولة 20 للبطولة، بينما صعد دبا الحصن إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعد فوزه على «ستي» بهدف نظيف، مستفيداً من تعادل الحمرية (39 نقطة) مع الفجيرة (30 نقطة) بهدف لمثله بينما أصبح رصيد البطائح (40 نقطة) بعد فوزه على مسافي (2-1) في أبرز ملامح المباريات التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين. وشهدت الجولة 20 خمسة مشاهد بارزة في دوري الدرجة الأولى، على النحو التالي:

أهداف العربي

واصل فريق العربي تسجيله للأهداف الحاسمة في الوقت القاتل عندما سجل بمرمى مضيفه الجزيرة الحمراء في الدقيقة 89 وحسم النتيجة لصالحه، ما يعكس قراءة فنية مميزة للمدرب محمد بن جالبوت، وإصرار عالٍ من لاعبيه، خصوصاً أن الموقف تكرر في أكثر من مباراة.

الأرض تتعاطف مع الضيوف

نجحت ستة أندية زائرة لأصحاب الأرض والجمهور في العودة لملاعبها بتحقيق نتائج إيجابية أفضل من الفريق المضيف وذلك بفوز العربي والبطائح ودبا الحصن وحتا والتعاون وتعادل الحمرية، ما يعكس حالة فنية غير مسبوقة في دوري الهواة بتعاطف الأرض مع الضيوف.

ملعب الجزيرة الحمراء

عانى لاعبون ضعف الإنارة في ملعب الجزيرة الحمراء الذي استضاف مباراة الجزيرة الحمراء مع العربي وخصوصاً في الشوط الثاني الأمر الذي أثر في المردود الفني وزاوية الرؤيا لحكام المباراة، ما يستدعي مراجعة عاجلة لذلك.

«ريمونتادا» قوية

حقق نادي التعاون «ريمونتادا» مذهلة هي الأولى في الموسم الجاري بعد أن قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز 3-1، وما يجعلها «ريمونتادا» مثيرة أنها تحققت في آخر ست دقائق من الوقت الرسمي للمباراة، ما يكشف عن حالة فنية مميزة، إضافة إلى أن التعاون له رصيد سابق حيث حقق «الريمونتادا» مرتين في الموسم الماضي.

نقلة نوعية لدبا الحصن

أصبح دبا الحصن الأكثر استفادة من نتائج الجولة الماضية بعد صعوده للمركز الثالث وتقليصه فارق النقاط مع المتصدر إلى تسع نقاط والوصيف ثماني نقاط، بعد فوزه المهم على ستي بهدف نظيف رغم صعوبة المباراة.

ترتيب الدوري بعد الجولة 20:

- العربي: 50 نقطة.

- دبا الفجيرة: 49 نقطة.

- دبا الحصن: 41 نقطة.

- البطائح: 40 نقطة.

- الحمرية: 37 نقطة.

- حتا: 31 نقطة.

- الفجيرة: 30 نقطة.

- جلف إف سي: 21 نقطة.

- مصفوت: 17 نقطة.

- الجزيرة الحمراء: 17 نقطة.

- مسافي: 15 نقطة.

- الذيد: 15 نقطة.

- التعاون: 13 نقطة.

- الرمس: 11 نقطة.

- ستي: 6 نقاط.

الجولة 21

السبت 27 فبراير:

دبا - الفجيرة.

الرمس - مسافي.

حتا - الجزيرة الحمراء.

العربي - ستي.

البطائح - جلف إف سي.

الأحد 28 فبراير:

الحمرية - الذيد.

التعاون - مصفوت.

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