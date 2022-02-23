الامارات | «إنتر» تدير أكاديمية الكرة بخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنتر» تدير أكاديمية الكرة بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية خورفكان لكرة القدم ومؤسسة ريبس الإمارات عن اتفاقية، يتم بموجبها تشغيل وتطوير أكاديمية خورفكان لكرة القدم تحت إدارة أكاديمية «إنتر» الإيطالي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد مساء أمس، في سوق «شرق» بخورفكان بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس شركة خورفكان لكرة القدم خليل غانم، والمدير الفني لأكاديمية «إنتر» ماركو مونتي، واللاعب الدولي السابق الإيطالي ماتيرازي.

وقال بيان صحافي: «يأتي ذلك وفقاً لخطط واستراتيجية مجلس الشارقة الرياضي، والتي تنادي بضرورة تطوير قطاع المراحل السنية للكرة بالأندية والنهوض بها في الإمارة الباسمة».

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