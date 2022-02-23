الأهلي يكشف عن موقف بيرسي تاو وعبدالمنعم ومعلول من المشاركة في مباراة صن داونز

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الثلاثي بيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول من المشاركة في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عبدالحفيظ عن فوز فريقه الكبير على المقاصة برباعية نظيفة، مؤكداً: "كنا نرغب في منح فرصة للاعبين مثل مشاركة محمد محمود وزياد طارق، لأننا سنحتاج كل اللاعبين، وعلى الجميع أن يكون على استعداد للمشاركة في أي وقت".

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الأهلي: "أمامنا مباراة قوية أمام صن داونز، ونستعد لها مبكرا وندخل معسكرا بدءا من الخميس المقبل، وبعدها مباراة المريخ السوداني وبعدها صن داونز ثم المريخ، وهى 4 مباريات مهمة في مشوار الأهلي ببطولة أفريقيا".

وأكد مدير الكرة بالأهلي: "من المهم تحفيز اللاعبين، وخلق دوافع ولكن الأهم هم اللاعبين هل لديهم الاستعداد أم لا ومن الطبيعي أن يتم تطبيق اللاعبين بعد المشاركة سواء كان في صالح اللاعب أم ضده، غدا لدينا تدريب صباحا وندخل معسكرا مغلقا الخميس ضمن التحضير لمباراة ضن داونز".

وأشار إلى أن "بطولة أفريقيا لها دوافع كبيرة وستكتب في التاريخ لو حققنا البطولة للمرة الثالثة على التوالى لاسيما وأننا حققنا الثنائية 3 مرات وأتمنى تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالى، وعلينا عبور رقم 1 ثم ننظر إلى رقم 2 و3".

وأعلن عبد الحفيظ أن بيرسي تاو سيكون جاهزاً لمباراة صن داونز، وأيمن أشرف لم يتحدد موقفه، وإن كان موقفه صعب، ومعلول لديه إجهاد بسيط وسيكون جاهزا لمباراة صن داونز، ومحمد عبد المنعم لا يعانى من شىء وسيكون جاهزا لمباراة صن داونز".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "مباراة صن داونز هى أهم مباراة في دور المجموعات، وأتمنى التوفيق خلالها لأنها مباراة مهمة للفريق الأحمر".