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أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها استعادة النادى الأهلى صدارة جدول الدورى بعد الفوز على مصر المقاصة برباعية نظيفة.

الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة ، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.

اختتم فريق النادي المصري مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادا لمباراته بالجولة العاشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره فريق ايسترن كومباني والمقرر اقامتها في الثالثة عصر غدا الأربعاء على ستاد برج العرب.
الأهلى يهزم طلائع الجيش فى دورى رجال الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة  3/0 فى إطار مواجهات الجولة السادسة بالمرحلة الثانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

 

إعارة لاعب الأهلي إلى ميتشالوفتسي السلوفاكي

نجح نادي زيمبلين ميتشالوفتسي السلوفاكي في استعار محمد أحمد بيسو لاعب الأهلي والمعار إلى نادي زيزكوف التشيكي حتى نهاية الموسم الحالي، وتم قيد اللاعب في آخر أيام القيد بالدوري السلوفاكي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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