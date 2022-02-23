أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 22/ 2/ 2022، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها استعادة النادى الأهلى صدارة جدول الدورى بعد الفوز على مصر المقاصة برباعية نظيفة.

الأهلي يهزم المقاصة برباعية ويستعيد صدارة الدوري

حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا على المقاصة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على استاد الأهلي we والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، في المسابقة التي يعود لها الأهلي بعد غياب استمر لأكثر من 7 أسابيع.