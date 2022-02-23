شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لمواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى إيسترن كومبانى، 23 لاعبا، استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأربعاء فى الثالثة عصرًا باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد بوسكا، عمرو حسام ، أحمد على دعدور.

الدفاع: كمال أبو الفتوح - خالد مصطفى - أحمد عبد الموجود (جوده) - الحسنى طه - أحمد داهش - حسام حسن - صابر الشيمى.

خط الوسط: أيمن غباشى - عمر فاروق (ميره) - يوسف مجدى عبد الغنى - عماد ميهوب - عبد العزيز موسى - محمد ناصر (مودي) - أحمد ابو بكر ( موكشا ) - أحمد حمزاوي.

الهجوم: أحمد تمساح -فراس بن عايفية -أحمد أمين (أوفا) - أحمد السعيد متعب- بيليل آيت مالك.

ويسعى علاء عبد العال إلى تحقيق الثلاث نقاط للهروب من المركز الأخير الذى يقبع فيه الفريق منذ بداية الدورى برصيد نقطتين من 9 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 7 مواجهات، معولا على الصفقات الجديدة التي دعم بها الفريق في الانتقالات الشتوية.