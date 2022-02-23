البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور

وخاض حراس مرمى فريق البنك الأهلي تدريبات قوية في كيفية التعامل مع الكرات العرضية والمسدده على المرمي تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس مرمى فريق البنك الأهلي.

محمد يوسف

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