شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل ويستضيفها استاد بتروسبورت.
وشهد المران الذي قاده خالد جلال المدير الفني تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية والتأكيد على ترجمة الفرص المتاحه أمام مرمي المنافسين .
وخاض حراس مرمى فريق البنك الأهلي تدريبات قوية في كيفية التعامل مع الكرات العرضية والمسدده على المرمي تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس مرمى فريق البنك الأهلي.