شكرا لقرائتكم خبر عن الثالثة.. الرباعيات شعار الأهلى فى أول 8 مباريات من بطولة الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى عروضه القوية في بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما اكتسح فريق مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأهلي we والسلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

ونجح الأهلي في الوصول للنقطة 22 في صدارة الدوري متفوقا على الوصيف بيراميدز بفارق نقطتين، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد المقاصة عند 8 نقاط في المركز السادس عشر من عمر مسابقة الدوري.

وتعد هذه الرباعية هي الثالثة الذى يحققها الأهلى خلال أول 8 مباريات فقط، حيث افتتح الموسم برباعية في شباك الإسماعيلى بالأسبوع الأول ثم رباعية في شباك المقاصة في الأسبوع السادس، وأخير رباعية المقاصة في الأسبوع العاشر، علما بأن الأهلي له مباراتان مؤجلتان، بالإضافة إلى خماسية في شباك الزمالك، ليصبح الاهلى صاحب أقوى هجوم برصيد 23 هدفا في 8 مباريات.

وبدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط على دفاع الفريق الفيومي في محاولة لحسم المباراة مبكرا خاصة من الجبهة اليسرى، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة في اول 5 دقائق، وتسلم محمد شريف كرة خطيرة للأهلي في الدقيقة الثامنة على حدود منطقة الـ18 وسددها مباشرة على المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للفريق الفيومي.

وسجل لويس ميكيسوني هدف التقدم في الدقيقة 13 بعد استلام تمريرة سحرية من حسين الشحات الذي صوب كرة ارتطمت بالقائم وعادت إليه مؤخرا ومررها إلى ميكيسوني الذي سددها بيمينه في الزاوية اليسرى لمرمى المقاصة، ثم عزز ميكيسوني تقدم الأهلي وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 بعدما لعب الكرة بيسراه ببراعة في شباك الفريق الفيومي.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى المقاصة بعد تسجيل الهدفين وسدد حمدي فتحي تصويبة قوية على مرمى الفريق الفيومي في الدقيقة 23 ولكنها مرت أعلى العارضة، ولم يهدد المقاصة مرمى محمد الشناوي طيلة أول 30 دقيقة من عمر المباراة.

وهدد ياسر إبراهيم مرمى المقاصة بكرة رأسية في الدقيقة 33 ولكن أمسك بها محمد مجدي حارس المقاصة، ومنع مرماه من استقبال الهدف الثالث، وهدد رشيد أحمد لاعب المقاصة لاعب الأهلي في الدقيقة 35 بعد تسديد تصويبة صاروخية ولكنها ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى ركلة مرمى.

وهدد الأهلي مرمى المقاصة بهجمة مزدوجة في الدقيقة 41 بعد تصويبة بقدم حسين الشحات يبعدها حارس المقاصة ثم ارتدت وصوبها أفشة في المرمى ولكن أبعدها الحارس للمرة الثانية، وأحرز حسين الشحات ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 43 بعد استلام تمريرة بينية من أفشة وصوبها على يسار محمد مجدي حارس المقاصة، وينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية.

وأجرى المقاصة تغييرين بنزول مصطفى صاصا وعلي غزال بدلا من على فتحي وحسام عبد الواحد، وصوب اليو ديانج تصويبة قوية على مرمى المقاصة في الدقيقة 46 ولكن أنقذها محمد مجدي ومنع مرماه من هدف رابع، وهدد محمد شريف مرمى المقاصة في الدقيقة 50 داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها دفاع الفريق الفيومي وحولها إلى ركنية.

وأجرى المقاصة ثالث تغييراته بنزول سعيد الونش بدلا من علي المصري في الدقيقة 51 ، فيما أجرى الأهلي أول تغيير بنزول عمرو السولية في الدقيقة 55 بدلا من حمدي فتحي، في محاولة منه لإراحة فتحي وتجهيز السولية قبل مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

وهدد محمد شريف مرمى المقاصة بكرة رأسية في الدقيقة 67 بعد متابعة ركلة ركنية ولكنها تحولت إلى ركنية جديدة، ودفع الأهلي بتغييرين دفعة واحدة بنزول حسام حسن وأحمد عبد القادر في الدقيقة 72 بدلا من محمد شريف ولويس ميكيسوني ، فيما دفع المقاصة بجوزيف أتولي بدلا من كريم حلاوة في الدقيقة 74 وأجرى المقاصة تغيير جديد في الدقيقة 76 بنزول محمود عقل بدلا من أحمد صبيحة الذي اشتكى من الإصابة.

وشكل حسام حسن خطورة على مرمى المقاصة في الدقيقة 82 بعد استقبال عرضية متقنة من حسين الشحات ولعبها تجاه المرمى ولكنه لعبها بيد محمد مجدي لترتطم في القائم وترتد إلى يده مرة أخرى، فيما أجرى الأهلي التغيير الرابع والخامس في الدقيقة 83 بنزول زياد طارق ومحمد محمود بدلا من حسين الشحات وأفشة لمنح الثنائي فرصة لاكتساب حساسية المباريات.

وسجل زياد طارق الهدف الرابع في الدقيقة 87 ببراعة بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء المقاصة وسددها على يسار محمد مجدي مباشرة، وألغى الفار ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 90 بداعي لمس الكرة ليد أحمد منعم مدافع المقاصة، واستمرت سيطرة الأهلي وتراجع المقاصة الدفاعي حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.